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Подарок от президента

Герой Труда России Александр Моторин получил новогодний подарок от Владимира Путина.

Будничный наряд Александра Евгеньевича на столь торжественной встрече объясняется просто - известие о подарке было для него неожиданным, и на встречу с генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым он пришёл прямо из цеха, сразу после сменно-встречного собрания.


– Новогодние и рождественские праздники продолжаются, – поприветствовал героя Павел Шиляев. – Из Москвы на Ваше имя пришёл подарок от президента России.

Получив из рук генерального директора внушительный короб с памятной надписью «Кремль», Александр Моторин признался, что приятно удивлён таким вниманием со стороны главы государства. Подарок – чайный сервиз, изготовленный гжельскими мастерами, и настольный календарь с инкрустацией.

Весной президент РФ подписал указ о присвоении Александру Моторину высокого звания – он стал первым Героем Труда России в истории трудовой Магнитки, до него были Герои Социалистического Труда. Предыдущее награждение состоялось почти три десятка лет назад. И вот – новое время и новые герои. Вручение награды Моторину проходило в Москве, на Поклонной горе. С того времени жизнь Александра Моторина почти не изменилась – он по-прежнему катает металл и время от времени участвует в официальных мероприятиях, меняя любимую косуху на цивильный пиджак. Разве что ответственности стало больше – перед собой и товарищами. Золотая звезда и высокое звание обязывают всё делать по максимуму.

– Хочу пожелать хорошего настроения, здоровья и чтобы поскорее сняли маски и вернулись к нормальной жизни, – сказал в завершение Павел Шиляев. – Пусть в 2021 году у нас всё получится.



После официальной части – короткое чаепитие с генеральным директором. Через несколько минут Александр Моторин уже спешил в цех – впереди ждала трудовая смена.

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