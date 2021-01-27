Agent Provocateur представили капсульную коллекцию ко Дню всех влюбленных

Британский люксовый бренд Agent Provocateur выпустил капсулу с говорящим названием Heartbeat. При виде этого нижнего белья сердце будет биться чаще, и не только у обладательницы комплектов. Вдохновленная силуэтами женского тела и силой любви, коллекция представлена в широком размерном ряде: от A до F. Цветовая палитра варьируется от глубоких красных, ярко-розовых и персиковых до классических черно-белых оттенков. Вышивка, узоры в форме сердца, шелк и французское кружево — все эти детали дополняют коллекцию, приуроченную ко Дню всех влюбленных.