В Ростовской области на дистанционке находится 41 класс школ

На дистанционном обучении в Ростовской области из-за выявленных случаев коронавируса находится 41 класс в 29 школ. Об этом рассказал глава управления регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев. «В школах наблюдается незначительный прирост заболеваемости. Прошло две недели после того, как начались занятия, прошел инкубационный период. Предлагаю провести анализ ситуации и принять дополнительные меры по предупреждению коронавируса среди обучающихся и персонала»,— сказал он.

Кроме того, одна из школ Мартыновского района находится на дистанционном обучении. На карантин закрыт детский сад в Неклиновском районе, а также девять групп в девяти дошкольных учреждениях по региону.

Наталья Шинкарева