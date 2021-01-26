В новогодние праздники абоненты Tele2 Краснодарского края отдыхали в соседних регионах Tele2, с помощью технологии big data проанализировал направления поездок клиентов оператора Краснодарского края и Республики Адыгея в новогодние каникулы 2020-2021. Центром притяжения для жителей Кубани и Адыгеи стали Черноморское побережье Краснодарского края и Крым. Среди иностранных направлений лидером стала Турция

В дни новогодних каникул клиенты Tele2 Краснодарского края и Адыгеи активно путешествовали по России и за ее пределами. Самым популярным направлением для посещения стала Ростовская область, где праздники провел каждый четвертый житель регионов. Вторым по популярности направлением стала Московская области, на третьем месте расположился Ставропольский край. Также популярностью среди жителей Краснодарского края и РА пользовались Кабардино-Балкария, Волгоградская, Воронежская и Ленинградская области, Республика Крым.

В 2020 и в 2021 годах клиенты Tele2 чаще ездили по России, чем за рубеж. Однако в этом году объем внутреннего туристического потока превысил внешний более чем в 30 раз. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы стала Турция. Также в топ-5 стран вошли Грузия, Греция, Украина и Испания. При этом, в прошлые новогодние праздники жители региона выбирали европейское направление и отдыхали в Австрии, Чехии, Германии, Франции.

Несмотря на снижение числа туристов, которые выезжали за рубеж, клиенты Tele2 смогли добраться и до экзотических мест. Так, они побывали в Индонезии, Малайзии, Колумбии, Брунее, Йемене, Панаме.

В этом году в поездках по России клиентам Tele2 понадобилось в 2 раза больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и родными. Абоненты оператора Краснодарского края и Республики Адыгея скачали в поездках 12,6 Тб информации. На разговоры по телефону клиенты Tele2 потратили более 66,5 тысяч минут.

В 2021 году мужчины путешествовали чаще женщин – 52% против 48%. Для объективности оценки в анализе учитывались только те абоненты, которые провели в гостевом регионе или другой стране больше 2 дней.