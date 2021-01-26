Свердловские предприниматели скупают онлайн-подписки на телемедицину для сотрудников

Телемедицина стала одним из новых трендов для уральских предпринимателей в 2020 году. Владельцы малого и микробизнеса начали уделять больше внимания здоровью своих сотрудников и активно покупают годовые подписки на онлайн-консультации врачей.



За прошлый год в Свердловской области предприниматели оформили для своего персонала более 1600 пакетов услуг на платформе «СберЗдоровье». Чем больше работников одного предприятия получают доступ к цифровой медицине, тем это выгоднее для владельца компании. Например, при покупке от 50 подписок по программе «Все врачи онлайн - Индивидуальный доступ» скидка составит 33%, а если оформить сразу больше 100 пакетов – то 40%.

«СберЗдоровье» — это медицинский онлайн-сервис с практикующими врачами самого разного профиля из московских клиник. В режиме 24/7 специалисты ответят на любые вопросы по здоровью из любой точки мира, по телефону, через браузер или мобильное приложение. Доктор отвечает в течение нескольких минут, а его заключение автоматически сохраняется в личном кабинете.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«Среди регионов Уральского федерального округа предприниматели Свердловской области наиболее активны в развитии корпоративной телемедицины – они приобрели больше всего пакетов услуг «СберЗдоровье». Собственники и руководители бизнеса понимают, что это – вклад в развитие всей компании. Расширенный соцпакет мотивирует сотрудников, а цифровые сервисы помогают заботиться о своем здоровье – круглосуточно и дистанционно. Своевременное обращение к врачу помогает сократить продолжительность больничных, а это повышает производительность труда и эффективность работы компании».

Узнать все подробности о сервисе «СберЗдоровье» и приобрести годовую подписку на онлайн-консультации врачей для себя, своих близких и сотрудников можно у персонального менеджера в Сбербанке.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Компания СберЗдоровье была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тысяч частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровья сегодня превышает 7,5 млн человек.