Темпы газификации Екатеринбурга растут

В 2020 году специалисты АО «Екатеринбурггаз» подключили к газовым сетям 452 новых объекта – предприятия и индивидуальные жилые дома. В 2019 году газ пришел на 350 объектов (в 2018 – 302 подключения). Соответственно, число новых потребителей газа за прошлый год выросло на 29%.



Технологическое присоединение к газовым сетям в уральской столице ведется через Центр обслуживания клиентов (ЦОК) по принципу «единого окна». Весь процесс техприсоединения с момента подачи заявки до ее исполнения отслеживается в автоматизированной системе.

Эффективность работы ЦОК по достоинству оценила жительница Екатеринбурга, обратившаяся в компанию для газификации своего дома. «Сотрудники центра каждый день информировали о подготовке документов и координировали работу всех подразделений. Пуск газа состоялся в течение 7 дней. Благодарю вас за неравнодушное отношение к вопросу газификации моего дома», – написала женщина в благодарности генеральному директору АО «Екатеринбурггаз» Валерию Боровикову.

За 2020 год в развитие газораспределительной системы уральской столицы АО «Екатеринбурггаз» вложило 500 миллионов рублей. Построено и введено в эксплуатацию более 13 километров новых газопроводов. В частности, завершен стратегически важный проект в Компрессорном – газопровод высокого давления от газораспределительной станции-2 до Сибирского тракта в обход микрорайона. Это вторая ветка резервного газопровода, которая позволит увеличить пропускную способность системы. Проведено техническое перевооружение газопроводов высокого и низкого давления в рамках строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Построен газопровод I категории на площадке Екатеринбург-ЭКСПО – для обеспечения потребностей Всемирной летней Универсиады 2023 года.

В рамках второго этапа реконструкции Макаровского моста по ул. Челюскинцев проведено переустройство газопровода высокого давления. Реализован многомиллионный проект по строительству нового газопровода высокого давления в сторону Широкой Речки. Это сделано для того, чтобы освободить в Академическом районе участок под автомагистраль, связывающую два района. На улице Металлургов введен новый газопровод высокого давления. Этот участок газораспределительной сети построен для повышения надежности газоснабжения жителей Верх-Исетского района и переноса трубопроводов из зоны строительства дороги-дублера. В 2021 году работы по развитию газовой сети уральской столицы продолжаются.