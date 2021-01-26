ХК «Автомобилист» дома сыграет с магнитогорским «Металлургом»

Сегодня, 26 января, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет четвертый матч с магнитогорским «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 в КРК «Уралец».

По итогам прошлой встречи, которая состоялась 13 декабря, уральцы одержали победу со счетом 0:4. В предыдущем сезоне КХЛ команды провели четыре встречи, в двух из которых победил «Автомобилист».

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Северсталью» (Череповец). Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 3:6. Из прошедших сорока девяти игр текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в двадцати шести. Уральский клуб занимает пятое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.