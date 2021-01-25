«Коммерсантъ-Урал» показал элите новую книгу «Бури вестники»

21 января в Екатеринбурге на 50 этаже Башни «Исеть» состоялась закрытая презентация книги «Бури вестники» издательского дома «Коммерсантъ-Урал». Новый том, посвященный жизни Свердловска в 1970-80-х прошлого века, дополнил коллекцию ярких изданий об истории столицы Урала. В книге описаны события, люди, явления, вышедшие за рамки советской системы и фактически ставшие предвестниками и участниками бурных 90-х: свердловский рок и художественный андеграунд, МЖК, цеховики, первые кооператоры, предприниматели-комсомольцы.
Работа над проектом в режиме нон-стоп продолжалась четыре месяца: проделан большой труд, собраны и систематизированы уникальные документы, воспоминания, письма и фотографии. По словам генерального директора ИД «Коммерсантъ-Урал» Сергея Плахотина, выбор темы неслучаен: «Этот период сильно недооценен. Это было непростое и одновременно интересное время. Предчувствие, предвосхищение глобальных трансформаций и прихода новой эпохи».
Официальная часть началась с видеообращения председателя Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. Он поздравил господина Плахотина с успешным проектом, отметив значимость проделанной работы.
Презентационный экземпляр книги «Бури вестники» подписали председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алкесей Орлов и композитор, «Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин (кстати, один из героев книги).
Под музыку 70-80-х гости начали знакомиться с фотовыставкой, основу которой составили самые яркие кадры издания. Иллюзионист Егор Мутовкин предлагал им сыграть в «наперстки». Особой популярностью у присутствующих пользовалась фотозона, оформленная реквизитами того времени.
Фоторепортаж доступен по ссылке
ИД «Коммерсантъ-Урал» благодарит партнеров проекта «Бури вестники»:
- Андрея Симановского и компанию «Сима-ленд»,
- Игоря Алтушкина и Русскую медную компанию,
- Ивана Колесникова и Свердловскую железную дорогу (филиал «РЖД» ),
- Николая Зуева и компанию «РСГ-Академическое»,
- Сергея Шмелева и «Полярную грузовую компанию»,
- Алексея Дронова и Группу ЧТПЗ,
- Компанию «Уральские комплексные технологии-99»,
- Евгения Мордовина и компанию «УГМК-Застройщик»,
- многофункциональный комплекс «Башня «Исеть»,
- Уральский банк реконструкции и развития,
- компанию «БКС Мир инвестиций»,
- арт-галерею «Центр Культура»,
- «Немузеймусора»,
- магазин «Раритет»,
- компанию «Simple»,
- GEOPRO Екатеринбург.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|