«Коммерсантъ-Урал» показал элите новую книгу «Бури вестники»

21 января в Екатеринбурге на 50 этаже Башни «Исеть» состоялась закрытая презентация книги «Бури вестники» издательского дома «Коммерсантъ-Урал». Новый том, посвященный жизни Свердловска в 1970-80-х прошлого века, дополнил коллекцию ярких изданий об истории столицы Урала. В книге описаны события, люди, явления, вышедшие за рамки советской системы и фактически ставшие предвестниками и участниками бурных 90-х: свердловский рок и художественный андеграунд, МЖК, цеховики, первые кооператоры, предприниматели-комсомольцы.



Работа над проектом в режиме нон-стоп продолжалась четыре месяца: проделан большой труд, собраны и систематизированы уникальные документы, воспоминания, письма и фотографии. По словам генерального директора ИД «Коммерсантъ-Урал» Сергея Плахотина, выбор темы неслучаен: «Этот период сильно недооценен. Это было непростое и одновременно интересное время. Предчувствие, предвосхищение глобальных трансформаций и прихода новой эпохи».

Из-за мер, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19, количество гостей на презентации было ограниченно. При этом в числе присутствующих было немало героев книги.

Официальная часть началась с видеообращения председателя Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. Он поздравил господина Плахотина с успешным проектом, отметив значимость проделанной работы.

Презентационный экземпляр книги «Бури вестники» подписали председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алкесей Орлов и композитор, «Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин (кстати, один из героев книги).

Под музыку 70-80-х гости начали знакомиться с фотовыставкой, основу которой составили самые яркие кадры издания. Иллюзионист Егор Мутовкин предлагал им сыграть в «наперстки». Особой популярностью у присутствующих пользовалась фотозона, оформленная реквизитами того времени.

Книга «Бури вестники» традиционно издана ограниченным тиражом, но впервые издательский дом предоставил возможность ее приобрести: часть экземпляров будет реализована в магазине «Книги, Кофе и Другие Измерения» в Верхней Пышме, вырученные средства поступят в благотворительный фонд «Дети России».

Фоторепортаж доступен по ссылке

ИД «Коммерсантъ-Урал» благодарит партнеров проекта «Бури вестники»:

Андрея Симановского и компанию «Сима-ленд»,

Игоря Алтушкина и Русскую медную компанию,

Ивана Колесникова и Свердловскую железную дорогу (филиал «РЖД» ),

Николая Зуева и компанию «РСГ-Академическое»,

Сергея Шмелева и «Полярную грузовую компанию»,

Алексея Дронова и Группу ЧТПЗ,

Компанию «Уральские комплексные технологии-99»,

Евгения Мордовина и компанию «УГМК-Застройщик»,

многофункциональный комплекс «Башня «Исеть»,

Уральский банк реконструкции и развития,

компанию «БКС Мир инвестиций»,

арт-галерею «Центр Культура»,

«Немузеймусора»,

магазин «Раритет»,

компанию «Simple»,

GEOPRO Екатеринбург.



