VERRA Travel нашла Северную Атлантиду

Биармию, таинственную землю, часто называют затерянной Северной Атлантидой, о которой говорят мифы и легенды. В настоящее время ученые продолжают споры о ее границах. По разным данным, Биармия располагалась в районе современной Северной Карелии, Мурманской и Архангельской областей и территории Пермского края.

«Идея посетить одну из частей ее территории пришла после поездки в Чердынь и знакомства с кандидатом географических наук Павлом Ширинкиным», – рассказывают пермские путешественники. Именно туда, в загадочный край земли с суровым климатом, бескрайними просторами тундры, где день зимой не наступает никогда, а небо украшено всполохами северного сияния, отправились 16 путешественников в составе пяти экипажей.

Четыре тысячи километров пути через шесть регионов России, ледовые переправы, зимники по замерзшей тундре и болотам, где могут пройти только техника с колесами больше человеческого роста и легендарные внедорожники Toyota. Долгий путь от Северодвинска и Архангельска на север, в мало кому известные, но манящие своей аутентичностью Мезень и Сёмжу.

По дороге на Полярный круг в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге участники экспедиции провели телемост с главным Дедушкой страны и передали северные приветы детям, подопечным благотворительного фонда «Берегиня». По пути команда посетила посольство национального парка «Русская Арктика», Дом снеговика и даже прогулялась по набережнои Белого моря. В память о пермяках в деревне Семжа установили знак «Полярныи круг VERRA Travel».

Во время путешествия участники экспедиции берегли природу: собирали мусор и сдали его на переработку. Среди жителей поселений на маршруте провели эковикторины и разыграли подарки.

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:

– Проект VERRA Travel – это возможность интересно путешествовать на автомобиле и получать новые эмоции. Поездка в Поморье доказала это на 100%. В соответствии с ценностями компании VERRA мы уделяем особое внимание заботе об экологии, благотворительности и безопасности на дороге. С автомобилями Toyota можно быть абсолютно уверенными, что экспедиция достигнет всех точек маршрута, а участники получат максимальное удовольствие от путешествия.

Наталья Каменских, участница путешествия:

– Кто бы мог подумать, что можно влюбиться в Русский Север? Можно! И здесь главное – комплекс факторов: команда организаторов проекта VERRA Travel, фантастическая команда участников, невероятные места!

Ирина Борисова, участница экспедиции:

– Если мы открыты миру, он открывается для нас. Меня друзья спрашивают: поехала с незнакомыми людьми, как тебе, повторишь ли еще? Мы действительно познакомились все только 1 января. Но за 340 часов вместе сдружились крепко-крепко. Поеду ли я еще? Да, не один раз поеду!

Марина Содномова:

– У меня произошло полное обнуление жизни. Все совершенно новое – люди, места, впечатления. Это было так кайфово и классно! Мы стали командой. Я нигде не видела такого потрясающего пространства. Было так хорошо, что не хочется расплескивать эмоции. Фантастические чувства и ощущения! Это было супер!

Наталья Кашина, участница клуба VERRA Travel:

– От поездок VERRA Travel послевкусие всегда остается настолько приятным! Когда ты каждое утро просыпаешься, вспоминаешь поездку и понимаешь, что это было действительно потрясающее путешествие, которое украшает жизнь!

Это путешествие – одна из многочисленных поездок клуба любителей автомобильных приключений VERRA Travel. В них участники отправляются в надежной компании – все поездки сопровождает подготовленный автомобиль «Тойота». Узнать о новых маршрутах VERRA Travel и присоединиться к путешествиям на любом автомобиле можно на сайте travel.verra.ru или в телеграм-канале VERRA Travel.