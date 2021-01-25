Как повышение утильсбора скажется на бульдозерах и снегоходах

Согласно предложениям Минпромторга, опубликованным на regulation.gov.ru, утилизационный сбор на спецтехнику индексируется неравномерно. Например, бульдозеры мощностью менее 50 л. с. будут впервые выделены в отдельную категорию, и сбор на них упадет на 83,5%. Аналогичная ситуация по бульдозерам от 50 л. с. до 200 л. с.— ставка для них снизится на 50%. По более мощным бульдозерам ставки утильсбора не изменятся.

Новые категории также будут выделены в сегментах снегоходов и вездеходов, где утильсбор вырастет примерно на 140–180% на наиболее мощную технику. При существующем утильсборе в 120,7 тыс. руб. для среднекубатурных квадроциклов объемом двигателя 500–600 куб. см на сбор приходится более 40% таможенной стоимости, говорят в компании «АВМ-Трейд» (официальный дистрибутор китайского бренда CFMOTO в РФ). В случае индексации утильсбора его размер для некоторых моделей может вырасти до 345 тыс. руб. за единицу, отмечают в компании. В «АВМ-Трейд» считают, что такое увеличение утильсбора приведет не только к соответствующему повышению цен на технику и падению продаж, но и к снижению таможенных платежей и сборов, НДС и других налоговых поступлений в бюджеты всех уровней не только со стороны импортеров, но и со стороны их дилеров, транспортных компаний, логистических и складских центров, таможенных брокеров и прочих. Кроме того, пострадают поставщики — отечественные производители сопутствующих товаров, заключают в компании.

Ольга Никитина