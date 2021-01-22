Выгодная покупка: квартира плюс машино-место

Подземный паркинг с видеонаблюдением, бесключевым доступом автомобилей и выходом из лифтового холла каждой секции1 – неотъемлемая часть современного жилья. Наличие собственного удобного парковочного места на подземном паркинге гарантирует вам защиту от неблагоприятных погодных условий и повреждений автомобиля, а также позволяет экономить время по утрам: только представьте, что, несмотря на капризы пермской погоды, вы всегда садитесь в теплый, чистый автомобиль, не тратя время на его прогрев и очистку от снега.

ЖК «SMART City»2 от PAN City Group3 – это удобная локация в сочетании с комфортом и качеством высокотехнологичного жилья. На территории жилого квартала расположатся три секции переменной этажности – от 9 до 25 этажей, кафе, магазины, аптеки, салоны красоты, спортивные залы и все, что нужно для комфортной жизни, в том числе удобный двухуровневый подземный паркинг. Автомобилей с каждым годом становится все больше и больше, поэтому вопрос парковки и его комфортного хранения не теряет своей актуальности.

Одновременная покупка квартиры и машино-места – однозначно выгодное решение. Стоимость машино-мест растет с увеличением процента готовности жилого комплекса, а их наличие тает: к моменту сдачи дома в эксплуатацию подземные парковочные места уже будут реализованы полностью. Успевайте зафиксировать выгодную цену на парковку: при единовременной оплате за наличные или с привлечением ипотечных средств4 вы приобретаете машино-место по минимальной стоимости – 550 тыс. руб.

Кроме того, застройщик предлагает уникальные условия рассрочки5 платежа на 6 месяцев, 1 год или до 30 июня 2022 года. Это удобно: при первоначальном взносе от 15% вы можете выплачивать всего от 10 тыс. руб. в месяц, а остаток суммы – в конце периода рассрочки.

ЖК «SMART City» – интеллектуальный дом, в котором будет внедрен целый комплекс объединенных систем: IP-домофония, видеонаблюдение и контроль доступа, интеллектуальное управление освещением в местах общего пользования и паркингах, дистанционный сбор показаний приборов учета и многое другое. Помимо базовых элементов умного дома, SMART City предусматривает возможность интеграции умных решений индивидуально в каждой квартире. Только представьте, что ваш дом – это «живое» пространство, которое контролирует температуру и влажность воздуха, освещение, заботится о вашей безопасности, узнает вас, учится и даже общается. Фантастика? Нет, это будущее, которое PAN City Group строит уже сегодня.

Выбирайте подходящую квартиру: в жилом квартале SMART City представлены 32 варианта планировочных решений площадью от 31,8 до 73,8 кв. м. Правильные и продуманные планировки позволяют разместить все необходимое для жизни, не переплачивая за лишние метры. Все квартиры будут иметь автоматизированные приборы учета и лучевую систему отопления. Функциональность и удобство – основные критерии, которыми руководствовался застройщик при проектировании жилого квартала.

Уникальная ставка 5,99%6 в рамках ипотечной госпрограммы 2020 года, первоначальный взнос от 15% и срок кредита до 25 лет позволят вам стать владельцем современной, уютной квартиры в новом жилом комплексе на выгодных условиях. А персональный менеджер отдела продаж компании PAN City Group бесплатно поможет подобрать банк в зависимости от особенностей и пожеланий покупателя и направить заявку на одобрение ипотечного кредита.

Познакомиться с ЖК «SMART City» во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City, или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market.