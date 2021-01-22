Скончался директор екатеринбургского лицея им. Дягилева Андрей Кадочников

В Екатеринбурге в возрасте 57 лет скончался директор гимназии №8 «Лицей им.С.П.Дягилева» Андрей Кадочников. Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердили в учебном заведении. Причина смерти неизвестна.

Андрей Кадочников окончил Свердловский государственный педагогический институт по специальности «математика» в 1984 году. Стаж его педагогической работы — 30 лет, из которых три года он работал учителем математики и 25 лет трудился в должности замруководителя лицея. С 2013 года руководил школой № 7, а в 2016 году возглавил лицей им. Дягилева.

Награжден званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации», национальной премией в области образования — дипломом первой степени «Элита российского образования» в номинации «Успешное обучение универсальным способам действий для активного участия ученика в общественной жизни и трудовой деятельности», грамотами и благодарственными письмами федерального, регионального, муниципального уровней.