Чемпионаты и кубки европейских стран

Чемпионат Англии
Перенесенный матч 1-го тура. «Манчестер Сити»—«Астон Вилла» 2:0 (Силва, 79; Гюндоган, 90 (пен.)). Перенесенный матч 18-го тура. «Фулхем»—«Манчестер Юнайтед» 1:2 (Лукман, 5 — Кавани, 21; Погба, 65).
Положение команд. 1. «Манчестер Юнайтед» — 40 очков (после 19 матчей). 2. «Манчестер Сити» — 38 (18). 3. «Лестер» — 38 (19). 4. «Ливерпуль» — 34 (18). 5. «Тоттенхем» — 33 (18). 6. «Эвертон» — 32 (17).
Суперкубок Италии
«Ювентус»—«Наполи» 2:0 (Роналду, 64; Мората, 90+5).
Кубок Испании
1/16 финала. «Алькояно» (III дивизион)—«Реал» 2:1 (доп. время; Сольбес, 80; Хуанан, 115 — Милитан, 45).