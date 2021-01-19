«Метафракс» заключил соглашение о сотрудничестве в рамках Пермского научно-образовательного центра

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут подписали соглашение о сотрудничестве компании и правительства Пермского края. Документ – основа для долгосрочного сотрудничества Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» (НОЦ) и предприятия, в первую очередь в рамках такого направления работы центра, как «Химические технологии».

Соглашение предусматривает взаимодействие как в научном, так и в образовательном направлении. Речь идет о совместных разработках, промышленном освоении и выводе на российский и мировой рынки продуктов и технологий, создании новых производств и модернизации существующих. В рамках образовательного направления сотрудничество направлено на совершенствование системы подготовки высококвалифицированных научных и производственных кадров.

– Наш уникальный Пермский научно-образовательный центр объединяет образование, науку и промышленность. Для региона важно развивать центр в тесной кооперации с предприятиями. Основная цель этой работы – создание новых технологий и продуктов мирового уровня. И у центра в этом направлении большие перспективы: в нем ведутся прикладные исследования и разработки высокотехнологичной продукции, апробируется внедрение новых технологий в производство. Компания «Метафракс» – надежный партнер Пермского края, который сегодня реализует в регионе два крупных инвестпроекта. Уверен, что наше сотрудничество в рамках НОЦ будет эффективным и результативным как для предприятия, так и для центра, – подчеркнул важность подписанного документа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

– НОЦ для нас интересен, прежде всего, как интегратор научных и образовательных ресурсов в регионе. Кооперация в рамках центра науки и предприятий реального сектора экономики может дать ощутимый синергетический эффект. В прошлом году мы уже провели с НОЦ совместную работу по ряду перспективных проектов и рассчитываем, что благодаря подписанию соглашения наше взаимодействие перейдет на более глубокий уровень и принесет новые положительные результаты, – заявил председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян.

Директор АНО НОЦ «Рациональное недропользование» Павел Илюшин отметил, что для центра важно сотрудничество с «Метафраксом» как международной компанией.

– Мы понимаем, что, работая на глобальном рынке, «Метафракс» очень хорошо понимает актуальные вызовы, перспективные направления развития технологий. Это означает, что в рамках нашей совместной работы мы решаем по-настоящему важные задачи, а ее результаты по праву будут относиться к мировому уровню. И главное, зная перспективные задачи, мы сможем выстраивать образовательный процесс так, чтобы выпускники вузов не «догоняли» предприятия, а уже в процессе обучения знакомились с самыми актуальными и перспективными подходами, – сообщил Павел Илюшин.

«Метафракс Групп» постоянно работает над повышением технологичности производства и развитием своей продуктовой линейки, имеет большой опыт сотрудничества с различными научно-образовательными организациями. Компаниями группы заключен ряд соглашений о взаимодействии с вузами, в том числе с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ).

НОЦ «Рациональное недропользование» вошел в число первых пяти центров, созданных в 2019 году в рамках национального проекта «Наука».