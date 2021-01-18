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В Белгородской области зафиксирован исторический максимум энергопотребления

Фото: Белгородэнерго

Исторический максимум энергопотребления сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» зафиксировали 17 января в 18:00. Он составил 2269 МВт. Причиной стала аномально холодная погода. Значение среднесуточной температуры воздуха опустилось до -16,34°C, что ниже климатической нормы на 7-10 °C. Климатическая норма среднесуточной температуры воздуха 8-9 градусов мороза.


Несмотря на сильные морозы, белгородские энергетики справляются с максимальными нагрузками, обеспечивая устойчивую работу электросетевого комплекса.

Разработаны графики, которые позволят обеспечить достаточный резерв мощности в энергосистеме, сетевой комплекс в полном объеме подготовлен к зиме. Отремонтировано 723,6 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 163 высоковольтных и свыше 700 трансформаторных подстанций. От поросли расчищено порядка 585 га просек воздушных линий электропередачи.

В ближайшие дни ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до -22 °C, поэтому данный максимум может быть превышен.

«Рост энергопотребления на надёжности электроснабжения не отразится, так как линии электропередачи и трансформаторная мощность подстанций имеют достаточный резерв пропускной способности», — отметил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.

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