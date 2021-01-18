«Абу-Даби рядом — со всем своим набором чудес»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие мероприятия можно посетить в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Объединенные Арабские Эмираты отправляемся сегодня, точнее, стартовать все-таки лучше в марте. Вода в Персидском заливе к этому времени прогревается уже до 23-25 градусов. Хотя по вечерам все еще прохладно, и что-нибудь из одежды с длинным рукавом, безусловно, пригодится. В марте здесь хорошо обучаться дайвингу, познакомиться с подводным миром Персидского залива или отправиться на рыбалку. Так же в марте в Дубае проходит неделя моды — ежегодное мероприятие. Можно побывать и на состязаниях по гольфу и посетить скачки, которые не пропускают серьезные заводчики и просто любители лошадей и азартных соревнований. Красивые и баснословно дорогие арабские скакуны бегут на разные дистанции, а призовой фонд Всемирного кубка Дубая исчисляется миллионами долларов.

Тем, кто предпочитает коней стальных, достаточно добраться до эмирата Шарджа, который под боком. Там в экспоцентре в марте устраивают Middle East Motor Tuning Show — большую автомобильную выставку, на которой можно увидеть новинки автопрома и познакомиться с современными тенденциями в мире тюнинга. И, конечно же, мартовский Dubai Food Festival: если вы еще не знакомы с настоящей кухней Востока, вам именно сюда. Кстати, и в Шарджа проходит аналогичное мероприятие. В перерывах между трапезами можно посетить мастер-классы, поучаствовать в шоу-программах, спортивных играх, позаниматься йогой. Но это все события.

А мир развлечений в целом — натуральные пустыни и искусственные ледяные трассы, небоскребы и насыпные острова — это круглогодично. Столица Эмиратов Абу-Даби тоже относительно рядом, со всем своим набором чудес. Специально не упоминал о ложке дегтя, имеется в виду коронавирус. Какие коррективы он внесет в ваш отдых и внесет ли вообще, предположить сложно. Будем надеяться на лучшее.