Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о работах, которые будут представлены на аукционах Christie’s и Sotheby’s.

После небольшой паузы, связанной с рождественско-новогодними праздниками, мировые аукционные дома возобновляют бизнес. В январе будут современные принты на Phillips, искусство аутсайдеров у Christie’s, а дом Sotheby’s начинает новый год с мощных торгов в сегменте «Старые мастера». Master Paintings & Sculpture Part I — этот аукцион пройдет в Нью-Йорке 28 января. И тут нас сразу же ждет абсолютный шедевр.

Сандро Боттичелли, «Портрет юноши с медальоном в руках». Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи, прозванный «Боттичелли», то есть «бочонок», написал этот портрет высотой в 40 см темперой на доске в последнем десятилетии XV века, в поздний период своего творчества. Вообще, до нас дошел всего десяток портретов кисти великого флорентийца, а это последний, находящийся в частных руках. Оценивается работа в $80 млн. Стоит отметить, что нынешний рекорд этого редчайшего на рынке мастера составляет $10,4 млн, полученных в 2013 году на Christie’s за «Мадонну с младенцем». А «Портрет юноши» его нынешний владелец Шелдон Солоу приобрел аж в 1983 году за $1,4 млн.

Конечно, в сравнении с таким топ-лотом все остальные меркнут. Хотя… Весьма интересна совсем небольшая, 16x21 см, доска кисти Рембрандта Харменса ван Рейна — «Авраам и три ангела», 1646. Из 136 известных картин Рембрандта на библейские темы только пять все еще находятся у частных коллекционеров. В 2005 году работа была куплена за $5 млн. Сейчас ее оценка — $20-30 млн. Картина объехала в рамках предаукционной выставки практически весь свет: Гонконг, Лос-Анджелес, Амстердам и Лондон.

У Christie’s торги «Старые мастера и британский рисунок» проходят онлайн, с 14 по 28 января. Результатов пока, понятно, нет. Самыми привлекательными здесь выглядят работы французов XVIII века: ЖанаЭтьена Лиотара, «Портрет Филибера Крамера» за $400-600 тыс., и Жан-Оноре Фрагонара, «Молодая женщина дремлет» — рисунок красным мелом за $300-500 тыс.