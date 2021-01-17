«Социальная дистанция стопроцентно гарантирована»

Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, как попасть в ресторан в гастрокластере «Белка», почему в нем всего один стол и какие хиты входят в меню.

В ресторан Rezolute в гастрокластере «Белка» можно попасть только, если знаешь входной код. Код можно узнать только, получив смс, а смс — только забронировав ресторан минимум на два часа с депозитом 18 тыс. руб. в час.

Дело в том, что в Rezolute всего один стол на 12 персон, плюс небольшая лаунж-зона, караоке, кальян, био-камин и туалетная комната с душевой кабиной. Кухня в ресторане открытая, но по желанию гостей, закрывается шторкой.

Меню состоит из самых разных хитов по очень внушительным ценам, к примеру, филе самого обычного фермерского сибаса стоит 1,2 тыс. руб., самый обычный цыпленок — 1,6 тыс. руб., как и самый простой (не дикий) лосось в мисо-соусе. Примерно тот же диапазон цен в разделе закусок, где «Капрезе» за 1,3 тыс. руб. соседствует с «Цезарем» за 1,2 тыс. руб., не отстают и холодные закуски во главе с маслинами и оливками за 1,2 тыс. руб.

В общем, проблем с тем, на что потратить депозит, точно не будет. Караоке обойдется в 10 тыс. руб. за два часа, зато сполоснуться в душе, если, к примеру, дома нет горячей воды, можно совершенно бесплатно, и социальная дистанция в Rezolute опять-таки стопроцентно гарантирована, что по нынешним временам, конечно же, бесценно.