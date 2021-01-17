Суд вернул бывшему гендиректору «Камской долины» 50% долей в стройкомпании

Краевой арбитраж признал недействительным сокращение долей бывшего гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова в строительной компании «СтройПроект». Соответствующее решение суд принял 28 декабря. С иском о восстановлении долей господина Гладикова обратился финансовый управляющий бизнесмена Виталий Нахабин. Экс-топ-менеджер «Камской долины» владел 50% долей «СтройПроекта», однако в 2018 году его доля снизилась до 5% за счет вхождения в состав учредителей еще одного предпринимателя. Решением суда размер доли Андрея Гладикова в уставном капитале организации будет восстановлен до 50%.

Экс-гендиректор «Камской долины» Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по требованию Сбербанка (строительный холдинг – тоже банкрот с долгами свыше 1 млрд руб.). Господин Гладиков вместе с председателем совета директоров «Камской долины» Алевтиной Романовой выступал поручителем по кредитам строительного холдинга. Экс-гендиректор оценил объем неисполненных собой финансовых обязательств в 1,46 млрд руб.

По сведениям kartoteka.ru, строительная компания ООО «СтройПроект» была учреждена в 2006 году в Перми. В 2018 году выручка общества составляла 1,5 млн руб., а прибыль – 896 тыс. руб. В 2019 году компания получила 222 тыс. руб. убытка. Господин Гладиков владел 50% долей в уставном капитале этой организации вместе с Александром Шулаковым, однако в 2018 году его доля снизилась до 5% за счет того, что у общества появился новый участник – Роман Коростелев, получивший в компании 45% долей. По данным материалов дела, финансовый управляющий Андрея Гладикова посчитал, что экономический смысл увеличения уставного капитала «СтройПроект» отсутствовал. В результате рыночная стоимость доли участия господина Гладикова в организации снизилась с 2,1 млн руб. до 218 тыс. руб., уменьшился и объем конкурсной массы должника. Суд удовлетворил требование финансового управляющего должника, признав недействительным уменьшение доли господина Гладикова в уставном капитале ООО «СтройПроект».

Напомним, что недавно суд таким же образом вернул Алевтине Романовой 50% долей в фитнес-сети Bodyboom: в 2017 году топ-менеджер «Камской долины» сократила свои доли в ООО «Бум Компани», ООО «Бодибум» с 50 до 1%. Суд решил, что уменьшение долей должницы в уставных капиталах компаний имело негативные последствия для кредиторов Алевтины Романовой. Доли, отчужденные предпринимателем, должны были быть включены в конкурсную массу, оценены и проданы по рыночной стоимости для удовлетворения требований кредиторов.