На объектах социальной сферы, входящих в ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт», появляются все новые возможности для отдыха, в том числе активного.

Так, в одном из лучших горнолыжных центров Южного Урала и России - «Металлург-Магнитогорск» недавно торжественно открыли тюбинг-парк. Здесь впервые разработали и установили три трассы различной протяженности. Поставили подъемник и закупили тюбинги. Теперь посетителям не придется самим нести тюбинг и подниматься в гору. Для удобства отдыхающих сделали оборудованную площадку, а также построили кафе и оборудовали кассу.

Открытие тюбинг-парка стало частью праздника, посвященного Дню рождения горнолыжного центра. В программе мероприятия были различные угощения, конкурсы, розыгрыш подарков, показательные выступления инструкторов и многое другое.

А в корпусе «Парус-1» санатория «Юбилейный» проведен ремонт. Полностью заменен линолеум, портьеры, тюль, светильники, покрашены стены, в номерах поставили новые зеркала, установлены телевизоры нового поколения. Закупили новое постельное белье, покрывала, подушки. В коридорах установили натяжные потолки и заменили освещение.

Преобразился и холл корпуса. Здесь уложили ламинат, обновили освещение, повесили картины, установили камин и новую мебель.

Санатории и горнолыжные центры, входящие в УК «ММК-Курорт», не раз отмечались на различных престижных конкурсах и занимали высокие места в профильных рейтингах. Руководство компании уделяет серьезное внимание совершенствованию сервиса и обслуживанию клиентов, развитию инфраструктуры центров отдыха.