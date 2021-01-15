У пенсионерки из Ижевска похитили почти 1,4 млн рублей под предлогом игры на бирже

У 67-летней пенсионерки из Ижевска похитили почти 1,4 млн руб. под предлогом участия в биржевых торгах. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в конце 2020 года потерпевшая, следуя указаниям злоумышленников, которые представлялись брокерами, установила несколько мобильных приложений под предлогом участия в биржевых торгах. Для ставок он взяла кредиты в шести различных банках. Все средства были похищены.