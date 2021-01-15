«Задача минимум — пресечь митинг по прилете»

Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила, что Алексей Навальный находится в розыске и по возвращении в Россию может быть препровожден в СИЗО. 29 января назначено заседание Симоновского суда Москвы, который решит, нарушал ли политик закон в течение условного срока по делу «Ив Роше». В случае положительного вердикта ему грозит три с половиной года лишения свободы. Оппозиционер прилетает в Москву из Берлина 17 января рейсом авиакомпании «Победа». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть пытается уговорить Навального сдать билеты.

Вокруг возвращения Алексея Навального появилась ясность. Его судьба фактически вверена Федеральной службе исполнения наказаний, сокращенно ФСИН, а также Симоновскому районному суду города Москвы.

ФСИН выступила с официальным заявлением о том, что гражданин России Алексей Навальный является злостным нарушителем по линии уголовно-исполнительной инспекции. Алексей Анатольевич отбывал условный срок по известному делу «Ив Роше» и был обязан не реже двух раз в месяц в указанной инспекции отмечаться.

В течение 2020 года осужденный пренебрегал этой процедурой как минимум шесть раз, и не только когда болел и находился в Германии, но и в январе, феврале, марте и июле.

Кроме того, после официальной выписки из клиники «Шарите» он также приглашался на регистрацию, однако ответа на все запросы в Москве так и не получили. Вывод: фигурант нарушил закон, объявлен в федеральный розыск, ФСИН намерена принять меры к его задержанию и одновременно ходатайствует перед судом о том, чтобы заменить условный срок на реальный. Таков закон, перед которым, как известно, все равны.

При этом этот самый условный срок закончился 30 декабря минувшего года. Но в случае положительного решения Симоновского суда все это обнуляется, и Навальный поедет в колонию на 3,5 года — именно столько ему выписали по делу «Ив Роше» в далеком 2014 году.

В переводе на простой русский язык это значит следующее: «Алексей! Зачем тебе все это? Сиди в Германии, радуйся жизни, сдай билеты и не трепи нервы ни себе, ни российской власти. Может быть, после выборов в Госдуму мы позволим тебе вернуться, а может быть, и нет».

Что же будет в противном случае? Картина видится достаточно ясная: он прилетает, прямо с трапа его снимают, не дают выйти к сторонникам, причем последним, скорее всего, не позволят приблизиться к аэропорту. Далее следует задержание, возможно, вплоть до 29 января, затем суд и некий вердикт. Каким он будет, скорее всего, на этот счет пока решения нет. Задача минимум — пресечь митинг по прилете.

Что будет дальше, опять же зависит от реакции в России, и за ее пределами.

Но как бы то ни было, Алексей Навальный бросил вызов, и власть на него ответит.

Это точно. А вот как она это сделает и не навредит ли сама себе — в этом есть большая интрига. Пока что мы видим, что вопрос доверен исключительно силовикам. Политического решения нет.

Можно предположить, что наверху очень надеются, что «бывший пациент» в последний момент все-таки передумает возвращаться. Тогда можно будет перевести дух. Хотя, по большому счету, с точки зрения не только юриспруденции, но и в целом здравого смысла, доводы ФСИН не выглядят безупречными. Наверняка у адвокатов найдутся необходимые объяснения. И опять же все-таки нужно принимать во внимание, что с оппозицинером случилось. Очередной неоднозначный процесс — серьезный удар по имиджу Российской Федерации. И это очень мягко сказано.