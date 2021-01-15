Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров снова задержан

Минувшей ночью прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров снова был задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. Информацию подтвердил его адвокат Андрей Морозов.

По словам адвоката, его доверитель был задержан по эпизоду о получении взятки 15 млн руб. от руководителя некоей строительной компании. Ходатайство об избрании меры пресечения Андрею Пригарову не избиралось. Вчера Саратовский областной суд удовлетворил жалобу адвоката Андрея Морозова на домашний арест по эпизоду о получении 18 млн руб. от директора МУСПП «Ритуал». Суд пришел к выводу, что следствие не предоставило достаточных сведений для подтверждения вины подозреваемого и отменил меру пресечения.

Ъ-Средняя Волга