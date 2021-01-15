На Кубани выявили 2,7 тысячи нарушений на объектах потребительской сферы

В Краснодарском крае проверили более 35 тыс. объектов потребительской сферы на предмет соблюдения антиковидных требований. Речь идет об организациях торговли, общепита и бытовых услуг. Проверки прошли с 23 декабря по 11 января, сообщили в краевой администрации

На оперативном штабе под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева заместитель главы региона Александр Руппель сообщил, что мониторинговые группы пресекают несанкционированную торговлю, контролируют оборот алкоголя и ведут контроль цен на социально-значимые продукты.

С 23 декабря по 11 января было обследовано более 35 тыс. объектов потребсферы и выявлено 2,7 тыс. нарушений.

Большинство из нарушений (76%) связано с отсутствием средств индивидуальной защиты у граждан, еще 23% – с нарушениями масочного режима персоналом и 1% – с работой заведений после полуночи, а также с предоставлением услуг по курению кальянов. По итогам проверок сотрудники полиции и Роспотребнадзора составили порядка двух тысяч протоколов.

Дмитрий Михеенко