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ХК «Автомобилист» проведет выездной матч с минским «Динамо»

Сегодня, 15 января, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет второй матч с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 21.10 в МКСК «Минск-Арена» в Минске.

По итогам прошлой встречи, которая состоялась 25 сентября, «Автомобилист» проиграл со счетом 3:4. В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Динамо Мн» провели три встречи. Во всех матчах победу одержала уральская команда.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с московским «Спартаком». Матч завершился победой команды из Екатеринбурга, обыгравшей «Спартак» со счетом 0:1. Из прошедших сорока пяти игр текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в двадцати четырех. Уральский клуб занимает пятое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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