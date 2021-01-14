«Реал» – «Атлетик»: прогноз и ставки на полуфинал Суперкубка Испании 14 января

14 января мадридский «Реал» встретится с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании. Матч в Малаге начнется в 23:00 мск. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме «Реал»

Королевский клуб не проигрывает с начала декабря во всех турнирах. За этот срок у мадридцев 7 побед и 2 ничьи. В 2021 году подопечные Зинедина Зидана обыграли «Сельту» (2:0) и поделили очки с «Осасуной» (0:0).

В лазарете у «Реала» – форварды Лука Йович и Родриго.

В какой форме «Атлетик»

В последнее время команда из Бильбао выступает нестабильно. В 5 последних матчах «Атлетик» одержал победы над «Уэской» (2:0) и «Эльче» (1:0), сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) и уступил «Сосьедаду» (0:1) и «Барселоне» (1:2).

У басков травмированы Йерай Альварес, Юрий Бершиш, Унаи Лопес и Перу Ноласкоаин.

Очные встречи «Реала» и «Атлетика»

В этом сезоне Ла Лиги «сливочные» одолели «Атлетик» со счетом 3:1. Из 10 последних матчей 6 выиграл «Реал» и 4 закончились вничью. Беспроигрышная серия мадридцев в противостоянии с соперниками из Бильбао составляет 11 матчей.

«Реал» 11 раз завоевал Суперкубок Испании, у «Атлетика» – 2 титула.

Прогноз на матч

Индивидуальный тотал «Реала» больше 1,5 за 1.70

После нулевой ничьей в Памплоне подопечные Зидана настроены раскрыть весь свой атакующий потенциал в Суперкубке. В 6 из 8 последних матчей «сливочные» забили соперникам 2 гола и более, поэтому способны отличиться в матче с соперником, которому не проигрывали почти 11 лет.

В этом сезоне «Атлетик» неудачно противостоял топовым клубам и пропустил по 3 мяча от «Реала» и «Барселоны» в Примере. Команда Марселино не боится грандов – с каталонцами сыграла открыто и забила 2 мяча. В четверг баски едва ли будут играть в закрытый футбол в схватке за финал Суперкубка.

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