«Что 21-й нам готовит: прогнозы, риски, пандемия»

27 января 12:00

«Ковидный» 2020 год был, мягко говоря, непростым. Мы стали разбираться в природе вирусов, научились работать из дома и носить медицинские маски. Слово «спутник» приобрело новое звучание, а понятие «социальная дистанция» уже не означает только лишь пропасть между доходами бедных и богатых.

Итоги 20-го мы уже подвели. Если вкратце, то не так страшна «корона», как принято было думать. Переживем, вакцинируемся и будем двигаться дальше. Но для этого нужно понимать, что же ждет нас в наступившем 2021-м. Делать прогнозы – ремесло неблагодарное, однако мы постараемся с помощью экспертов разобраться в тенденциях, которые будут сопровождать южноуральцев от январских каникул к очередному декабрьскому оливье.

Вопросов много. Вот, например, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сказал: «Мы вступаем во второй год [пандемии], он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем».

Буквально через день премьер-министр РФ Михаил Мишустин без привязки к мнению ВОЗ говорит: "Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю".

Так чего же нам ждать?

На онлайн-конференции «Коммерсантъ – Южный Урал» мы выслушаем мнение представителей региональной власти и известных эпидемиологов. Свое видение будущего представят специалисты по экспорту и политологи. Юристы расскажут о законодательных трендах, а спортсмены поддержат болельщиков.

Трансляция пройдет на Youtube-канале «Коммерсантъ – Южный Урал». Подписывайтесь на него, чтобы не пропустить наши конференции на самые горячие темы текущего момента. Еще напоминаем, что вы можете задать свои вопросы в редакционном WhatsApp +7(351)210-15-50 или по телефону +7(351)700-01-88.