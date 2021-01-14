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В Саратове несовершеннолетней стало плохо в бассейне фитнес-клуба

В Саратове проводится доследственная проверка по факту госпитализации 16-летней посетительницы фитнес-центра в Октябрьском районе. Об этом сообщает СУ СК.

По предварительным данным, вечером 13 января девушка плавала в бассейне одного из фитнес-клубов города, внезапно она подплыла к боковому бортику и схватилась за него. Это заметил плававший по соседней дорожке мужчина. Он вместе с представителем фитнес-клуба извлек несовершеннолетнюю из воды. На место происшествия были вызваны спасатели областной службы спасения и бригада «скорой помощи», которые провели неотложные медицинские мероприятия и госпитализировали потерпевшую. Сотрудники заведения вызвали полицейских.

Следователи провели осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего.

Марина Ковалева


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