14 января, четверг
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Подробно

В Белгородэнерго в связи c непогодой введен режим повышенной готовности

Фото: Белгородэнерго

В «Россети Центр Белгородэнерго» в связи с ухудшением погодных условий введен режим повышенной готовности. В настоящее время регион находится под воздействием циклона с осадками в виде снега, метели и сильным ветром с порывами до 15-20 м/с.

В Белгородэнерго установлен повышенный контроль за функционированием энергообъектов. На дежурстве находится 43 оперативно-выездные бригады в составе 393 человек, укомплектованных 42 единицами спецтехники. В распоряжении энергетиков - 55 резервных источников электроснабжения, которые могут быть задействованы для временной подачи электроэнергии социально значимым объектам.

«Россети Центр Белгородэнерго» настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи электроустановок — это может быть смертельно опасно. В случае обнаружения обрывов электропроводов — не приближаться к ним ближе, чем на 8-10 метров, и незамедлительно сообщать по телефону прямой линии 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.

Печать

Все материалы

«Белгородэнерго» (филиал МРСК ЦЕНТРА). Партнерский проект "Ъ-Черноземье"

В Белгородэнерго в связи c непогодой введен режим повышенной готовности

Игорь Маковский подвел итоги мобилизации сил и средств компании в период новогодних праздников

На новогодних праздниках белгородские энергетики поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, ветерана Белгородэнерго Николая Шевцова

Белгородэнерго напоминает о правилах электробезопасности дома и на улице в новогодние праздники

Врио губернатора Белгородской области вручил сотруднику Белгородэнерго государственную награду

Игорь Маковский: Белгородэнерго – лидер по реализации мероприятий цифровой трансформации и выполнению основных показателей производственной деятельности

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский материал

Самое читаемое в декабре

Новости компаний

Актуальное

Профиль пользователя