В Белгородэнерго в связи c непогодой введен режим повышенной готовности

Фото: Белгородэнерго

В «Россети Центр Белгородэнерго» в связи с ухудшением погодных условий введен режим повышенной готовности. В настоящее время регион находится под воздействием циклона с осадками в виде снега, метели и сильным ветром с порывами до 15-20 м/с.

В Белгородэнерго установлен повышенный контроль за функционированием энергообъектов. На дежурстве находится 43 оперативно-выездные бригады в составе 393 человек, укомплектованных 42 единицами спецтехники. В распоряжении энергетиков - 55 резервных источников электроснабжения, которые могут быть задействованы для временной подачи электроэнергии социально значимым объектам.

«Россети Центр Белгородэнерго» настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи электроустановок — это может быть смертельно опасно. В случае обнаружения обрывов электропроводов — не приближаться к ним ближе, чем на 8-10 метров, и незамедлительно сообщать по телефону прямой линии 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.