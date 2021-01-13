Более 2,6 тысяч жителей поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области 2 670 человек получили прививку от коронавирусной инфекции. Из них двукратно привились 1 145 жителей, сообщает региональный минздрав.

«Нам поставлена задача вакцинировать, в первую очередь всех желающих из числа медиков, педагогов и социальных работников. Сейчас проводится иммунизация именно этих категорий. Другие категории граждан будем включать в вакцинацию по мере поступления в регион новых партий вакцин»,— цитирует пресс-служба министра здравоохранения области Константина Хальзова.

В область поступили дополнительно 4 500 доз вакцины «Гам-ковид-вак». Всего регион получил 10 242 доз. Вакцинация препаратом проводится в 23 медорганизациях районов области и Новосибирска. В Сузунском, Болотнинском и Тогучинском районах ставят прививки вакциной «Эпиваккорона» (в декабре регион получил тысячу доз).

Подробнее о том, как в сибирских регионах разворачивается кампания по вакцинации от COVID-19, — в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».

Екатерина Лукашевич