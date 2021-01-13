Чиновники в Оренбуржье подозреваются в превышении должностных полномочий

Возбуждено уголовное дело в отношении чиновников администрации Нежинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области. Они подозреваются в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Правоохранители установили, что сотрудники администрации согласовали «постановления об утверждении схем расположения 12 земельных участков, после чего, осознавая, что указанные земельные участки не входят в состав СНТ “Дубовая роща”, предоставили их бесплатно для коллективного садоводства в собственность гражданам». Сумма нанесенного ущерба составила 1,65 млн руб.

Георгий Портнов