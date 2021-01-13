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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Число умерших с COVID-19 в Самарской области достигло 724 человек

За сутки в Самарской области были выявлены 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 276 человек. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались 11 граждан, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Нарастающим итогом всего в регионе за время пандемии обнаружены 35159 зараженных COVID-19. За этот период в общей сложности в Самарской области скончались 724 человека, которым диагностировали коронавирус.

Георгий Портнов


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