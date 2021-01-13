Еще у 456 нижегородцев диагностировали коронавирус

В Нижегородской области к 13 января выявили более 75,8 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперштабе РФ. В том числе за последние сутки заболевание диагностировали у 456 местных жителей.

С начала пандемии COVID-19 переболели и выздоровели более 68,1 тыс. нижегородцев, скончались 1,85 тыс. граждан. Сейчас лечение получают более 5,8 тыс. пациентов.

Всего в России выявили более 3,47 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2,85 млн граждан, скончались 63,37 тыс. пациентов.

Анастасия Еремина