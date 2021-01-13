Экс-главе Новочеркасска Игорю Зюзину смягчили меру пресечения

Октябрьский районный суд смягчил меру пресечения бывшему главе Новочеркасска Игорю Зюзину. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе суда. Суд изменил чиновнику меру пресечения на домашний арест, который продлится до 11 марта включительно.

Господин Зюзин был задержан в октябре 2019 года по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, он, будучи в должности мэра города Зверево Ростовской области, вместе со своей заместительницей Альбиной Порошиной с 19 сентября 2017 года по 22 декабря 2017 года получил взятку более 2,6 млн руб. от директора строительной организации. За эту сумму они обещали организации помочь в заключении муниципальных контрактов и в дальнейшем способствовать в приемке выполненных работ.

Подробнее о деле Игоря Зюзина читайте в материале “Ъ-Юг” «След Зверево».

Наталья Шинкарева