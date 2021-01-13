ВТБ: траты на новогодние развлечения в Челябинской области выросли на четверть

В дни новогодних каникул жители и гости Челябинской области потратили на отдых и развлечения в регионе порядка 90 млн рублей, что на 28% превышает показатели прошлогодних праздников. Динамика связана с ростом популярности внутреннего туризма и встречей Нового года в «домашнем» регионе. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января.



Об увеличении спроса на зимний туризм на Южном Урале говорит рост востребованности гостиниц. Оборот в этом сегменте на минувших каникулах вырос на 63%, количество транзакций – в 1,5 раза. Средний чек составил 3,8 тыс. рублей. Кроме того, жители и гости региона в праздничные дни на 15% увеличили траты на транспортные услуги, включая железнодорожные и автобусные поездки.

Также на праздниках южноуральцы заметно чаще, чем год назад, посещали кафе, кино, театры. Оборот челябинского ресторанного бизнеса и количество гостей в заведениях общепита на каникулах выросли на 40%, а в развлекательных учреждениях – на 15%.

Объем выручки продуктового ритейла в регионе в новогодние каникулы увеличился на 29% год к году.

В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть – до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%.

По итогам новогодних праздников наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения (на 39% год к году, до 3 млрд рублей), на транспорт (на 22%, до 7,6 млрд рублей) и на гостиницы (на 15%, до 386 млн рублей), а также в магазинах по продаже алкогольной продукции (на треть, до 346 млн рублей). При этом на четверть – до 1,8 млрд рублей - снизились расходы на заведения общепита, на треть меньше россияне потратили в турагентствах (457 млн рублей).

«В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на новогодние развлечения именно внутри страны – закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей, – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ. – Интересно, что продолжает расти доля интернет-покупок по самым востребованным категориям трат. Россияне покупают билеты в театры, гостиницы или спортивные центры онлайн, многие организаторы досуговых площадок используют дистанционную продажу как обязательное требование».

ПАО «ВТБ»