В Кузбассе продлили ограничения по коронавирусу

Режим повышенной готовности продлили в Кузбассе. Ограничения будут действовать до 31 января, сообщает региональный оперативный штаб.

«Организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания ограничено с 3:00 до 6:00»,— говорится в сообщении. Требование не касается работы кафе на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов, придорожных заведений, а также доставки на дом, обслуживания навынос.

При этом в регионе разрешили проводить крещенские купания с 18 января до 20 января с соблюдением санитарных требований и мер безопасности.

По данным оперштаба, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 27 367 случаев заболевания коронавирусом, 24 444 пациента выздоровели, скончались — 491. В медицинских стационарах, а также на самоизоляции дома находятся более 2 тыс. человек.

Екатерина Лукашевич