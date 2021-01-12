План мероприятий

- 20 января 2021
ПРИРОДНЫЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАШКИРИИ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
ПРЕСС-ЗАВТРАК
- 26 января 2021
БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В БАШКИРИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2020 ГОД
ПРЕСС-ЗАВТРАК
- 10 февраля 2021
ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-РЕАЛЬНОСТИ
КОНФЕРЕНЦИЯ (ГИБРИД)
- 19 февраля 2021
ИНФРАСТРУКТУРА: ДОРОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ
ПРЕСС-ЗАВТРАК
- 11 марта 2021
ПРЕМИЯ "ТВЕРДЫЕ ЗНАКИ"
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- 17 марта 2021
БИЗНЕС И ВУЗЫ: ЭФФЕКТИВНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕСС-ЗАВТРАК
- 23 марта 2021
ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРЕСС-ЗАВТРАК
- 29 марта 2021
ПОСАДКА "БИЗНЕС-АЛЛЕИ"
СВЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
- 05 апреля 2021
МНОГОКВАРТИРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРЕСС-ЗАВТРАК
- 23 майя 2021
ГАЗ. НЕФТЬ
ПРЕСС-ЗАВТРАК
- 16 июня 2021
ПЕРЕРАБОТКА ТКО. ЭКОЛОГИЯ
ПРЕСС-ЗАВТРАК
- 03 июля 2021
ПРЕМИЯ «КОММЕРСАНТЪ ГОДА»
ПРЕМИЯ
- 12 августа 2021
ЖКХ
КОНФЕРЕНЦИЯ (ГИБРИД)
- 08 сентября 2021
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПРЕСС-ЗАВТРАК
- 07 ноября 2021
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР С «КОММЕРСАНТОМ»
СВЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ