План мероприятий

12 января, вторник
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Уфа. Башкортостан

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  • 20 января 2021

ПРИРОДНЫЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАШКИРИИ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

ПРЕСС-ЗАВТРАК

  • 26 января 2021

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В БАШКИРИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2020 ГОД

ПРЕСС-ЗАВТРАК

  • 10 февраля 2021

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-РЕАЛЬНОСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ (ГИБРИД)

  • 19 февраля 2021

ИНФРАСТРУКТУРА: ДОРОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕСС-ЗАВТРАК

  • 11 марта 2021

ПРЕМИЯ "ТВЕРДЫЕ ЗНАКИ"

ПРЕМИЯ

  • 17 марта 2021

БИЗНЕС И ВУЗЫ: ЭФФЕКТИВНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕСС-ЗАВТРАК

  • 23 марта 2021

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРЕСС-ЗАВТРАК

  • 29 марта 2021

ПОСАДКА "БИЗНЕС-АЛЛЕИ"

СВЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

  • 05 апреля 2021

МНОГОКВАРТИРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРЕСС-ЗАВТРАК

  • 23 майя 2021

ГАЗ. НЕФТЬ

ПРЕСС-ЗАВТРАК

  • 16 июня 2021

ПЕРЕРАБОТКА ТКО. ЭКОЛОГИЯ

ПРЕСС-ЗАВТРАК

  • 03 июля 2021

ПРЕМИЯ «КОММЕРСАНТЪ ГОДА»

ПРЕМИЯ

  • 12 августа 2021

ЖКХ

КОНФЕРЕНЦИЯ (ГИБРИД)

  • 08 сентября 2021

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПРЕСС-ЗАВТРАК

  • 07 ноября 2021

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР С «КОММЕРСАНТОМ»

СВЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

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