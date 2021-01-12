В сельских школах волгоградского региона откроют почти 100 «Точек роста»

В Волгоградской области создадут еще 97 новых образовательных центров в сельских школах региона в 2021 году. Работа по открытию кабинетов дополнительного образования осуществляется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в областной администрации.

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, масштабное обновление материально-технической базы сельских школ позволит организовать современные пространства, в которых дети будут получать навыки проектно-исследовательской деятельности.

В настоящий момент в области действуют 98 центров цифрового и гуманитарного профилей. В 2021 году их число возрастет до 195; в 2023 году будут действовать уже 290 «Точек роста», отмечают в обладминистрации.

Мария Шахрай