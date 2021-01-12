Ростов занял 15 место по объему рынка автомобилей с пробегом

В период с января по ноябрь 2020 года Ростов занял 15 место по объему рынка легковых автомобилей с пробегом. Об этом сообщает «Автостат». По данным агентства, за 11 месяцев в городе было продано 30,3 тыс. единиц автомобилей, что на 0,1% меньше, чем в прошлом году.

В рейтинге первое место заняла Москва: объем рынка легковых автомобилей с пробегом в городе составил более 242,3 тыс. машин. На втором месте располагается Санкт-Петербург с 142,8 тыс. экземплярами. Тройку лидеров замыкает Новосибирск: объем рынка легковых автомобилей с пробегом там составил более 59,3 тыс. машин.

Наталья Шинкарева