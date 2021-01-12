В волгоградском кинотеатре появится многофункциональный детский центр

В Волгоградской области ведутся работы по масштабной реконструкции кинотеатра «Победа», где в 2023 году разместится Дом детства с современным кукольным театром. Об этом сообщили в администрации области.

Новый Дом детства объединит кукольный театр, творческие детские кружки и студии. В здании оборудуют три зала: основной на 240 мест, вспомогательный для проведения репетиций — на 80 мест и многофункциональный — на 100. Все помещения оснастят современным звуковым и световым оборудованием. Также благоустроят прилегающую к зданию территорию.

Учреждение станет частью уникального кластера, включающего знаковые объекты культуры и дополнительного образования.

Мария Шахрай