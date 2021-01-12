По факту незаконной сдачи в аренду участка с дорогой в Саратове возбуждено дело

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи в аренду земельного участка, в состав которого входит территория общего пользования – дорога. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По предварительным данным, в мае-июне 2018 года должностные лица комитета по управлению имуществом города организовали проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1936 кв. м по Волочаевскому проезду, который был образован за счет части оползневой зоны Глебучева оврага и дороги по улице Соборной. По указанной территории также проходит газопровод высокого давления и другие подземные коммуникации, для которых установлены охранные зоны. Фактически из всей площади для строительства можно использовать только чуть больше четверти - 566 кв. м. Что не помешало в августе 2018 года предоставить участок в аренду физическому лицу под строительство офисного здания делового и коммерческого назначения.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Саратова.

Марина Ковалева