В Ульяновской области общее количество заражений превысило 43000

По данным регионального оперштаба, в Ульяновской области общее количество заражений COVID-19, зафиксированных с начала пандемии, 11 января составило 39369 случаев, из них выздоровевших – 35337 человек (без данных по Димитровграду, где учет заболеваемости ведет ФМБА, контролирующее ситуацию в городе атомщиков).

С учетом Димитровграда общее количество заражений в регионе в понедельник составило 43402 случая. Это 3,2% от численности населения региона (по России этот показатель равен 2,3%, в Самарской области – 1,1%). Суточный прирост заражений в целом по региону 11 января составил 260 случаев (максимальный суточный прирост заболеваний был зафиксирован 11 декабря 2020 года – 344 случая). Коэффициент распространения инфекции Rt равен 0,98 (снижение распространения инфекции). В Димитровграде в этот день Rt снизился до 0,63.

Сергей Титов, Ульяновск