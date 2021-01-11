Конкурс на строительство участка Северного обхода Ростова отменили

Министерство транспорта Ростовской области отменило определение подрядчика на строительства дороги «Северный обход Ростова» на участке от автодороги Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск до автодороги Ростов-на-Дону — Таганрог. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Стоимость проекта составляет более 2,8 млрд руб.

Конкурс был объявлен 26 ноября 2020 года. Изначально предполагалось, что прием заявок завершится 21 декабря 2020 года, однако срок продлили до 30 декабря. «Процедура закупки была отменена в связи с необходимостью увеличения гарантийных сроков, предусмотренных проектом контракта»,— пояснили “Ъ-Юг” в министерстве транспорта Ростовской области. Конкурс будет повторно объявлен 15 января.

Напомним, в ноябре 2020 года Главгосэкспертиза приняла изменения в проекте строительства участка Северного обхода. Его строительство планировалось закончить в октябре 2019 года, однако помешали проблемы с переносом коммуникаций. В начале 2020 года АО «Донаэродорстрой» потребовало через суд расторгнуть контракт в 1,2 млрд руб. с областным минтрансом на строительство одного из трех участков дороги «Северный обход Ростова». Поводом стали ошибки в проектной документации, которые министерство вовремя не исправило.

Наталья Шинкарева