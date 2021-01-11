Коронавирус выявили у 474 нижегородцев за сутки

В Нижегородской области к 11 января выявили более 74,9 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе РФ. В том числе за последние сутки заболевание диагностировали у 474 местных жителей.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 66,22 тыс. нижегородцев, скончались от заболевания более 1,8 тыс. пациентов. Сейчас лечение получают более 5,8 тыс. граждан.

Всего в России число случаев заражения превысило 3,4 млн. Выздоровели более 2,8 млн граждан, скончались 62,2 тыс. россиян.

Анастасия Еремина