В Тюменской области выявили 154 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области было подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 23 083 случая заражения коронавирусом, более 23 тыс. пациентов выздоровели, 214 человек скончались.

За сутки в России COVID-19 диагностировали у 23 315 человек, с начала пандемии в стране было зафиксировано 3 425 269 случаев заражения. Более 2,7 млн пациентов уже выздоровели, 62 273 больных скончались.

Михаил Мананников