В Татарстане в новогодние каникулы зарегистрировали 400 преступлений

Во время новогодних каникул в Татарстане произошли порядка 400 преступлений, что не превышает среднего еженедельного значения в течение года. Об этом на деловом понедельнике заявил начальник управление МВД РФ по городу Александр Мищихин.

«Зарегистрированы два убийства, совершенных на бытовой почве, семь фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровья. Все эти преступления раскрыты», — отметил господин Мищихин.

Он также напомнил, что 7 января в Татарстане произошло убийство семьи из трех человек. Подозреваемый уже задержан.

«Зарегистрированы порядка 300 преступлений против собственности. Треть имущественных преступлений — это мошенничество и кража, которые совершены дистанционным способом, 153 преступления на улицах и иных общественных местах, более 45% из которых приходится на хищение товаров из различных магазинов и торговых центров. В местах проведения новогодних мероприятий совершения преступления не допущено», — сказал Александр Мищихин.

"Ъ-Казань"