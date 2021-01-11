Балаковский подросток подозревается в избиении пьяной матери до смерти

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью женщины, от которого потерпевшая скончалась. В преступлении подозревается сын жертвы, уточняет пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, в ночь с 6 на 7 января в квартире дома по улице Набережная Леонова в Балаково 15-летний подросток во время ссоры с матерью из-за употребления последней алкоголя нанес ей многочисленные удары руками по голове и телу, после чего ушел в свою комнату. На следующий день он обнаружил, что мать скончалась, и сообщил о ее смерти родственникам.

Проводятся оперативно-следственные действия.

Марина Ковалева