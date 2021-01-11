Апарт-отель, фитнес-центр и картодром могут построить на территории стадиона «Самара Арена»

Власти Самарской области рассматривают разные варианты развития территории стадиона «Самара Арена». Один из них предполагает обустройство на этой площадке коммерческих объектов. Речь идет, в том числе, о фитнес-центре, элитной застройке и техно-экстрим-парке. Информация об этом содержится в проекте развития территории стадиона.

Также, согласно документу, за счет бюджета Самарской области в районе «Самара Арены» планируется оборудовать автостанцию, ландшафтный парк, трамвайное кольцо, городской водоем, центральную площадь. Помимо прочего, проект включает обустройство на указанной территории театра мюзикла, административных зданий и открытого кинотеатра.

Кроме того, авторы проекта предлагают построить в этом районе на условиях государственно-частного партнерства приключенческую игровую площадку, спортшколу, детскую школу футбола, конюшни, автокинотеатр и медицинский центр. В документе также упоминаются технокампус, реабилитационный центр и ипподром. Проект предполагается реализовать в текущем и следующем году.

Георгий Портнов