В 2021 году в Омской области и Забайкалье планируется строительство трех СЭС Мощность омской станции составит 30 МВт

ГК «Хевел» планирует построить в 2021 году солнечную электростанцию (СЭС) в Русско-Полянском районе Омской области, а также строительство двух СЭС в Забайкальском крае. Мощность омской станции составит 30 МВт (первая и вторая очереди по 15 МВт), общая мощность забайкальских СЭС — 70 МВт, рассказали “Ъ-Сибирь” в компании. Объем инвестиций в будущие проекты будет определен после согласования и утверждения всех технических параметров, уточнили в ГК.

В декабре 2020 года «Хевел» ввела в эксплуатацию Нововаршавскую СЭС мощностью 30 МВт (1 и 2 очереди по 15 МВт) на юге Омской области. Общий объем инвестиций в проект составил более 2 млрд руб.

«Нововаршавская СЭС построена в рамках механизма договора поставки мощности (ДПМ). Срок возврата инвестиций — 15 лет»,— рассказали в пресс-службе «Хевел».

Прогнозная годовая выработка Нововаршавской СЭС — около 35,5 млн кВтч. Выработанной электроэнергии будет достаточно для энергоснабжения более 11,5 тыс. домохозяйств. По данным компании, с января солнечная электростанция начнет отпуск электроэнергии в единую сеть.

Нововоршавская СЭС стала вторым проектом ГК «Хевел» на территории региона. В 2019 году была построена и введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 1 МВт на Омском НПЗ, уточнили в ГК.

Оксана Павлова