В Татарстане за сутки от Covid-19 выздоровели 120 человек

Минздрав Татарстана сообщил, что за последние сутки в республике выздоровели 120 человек, болевших коронавирусом. Общее число излечившихся за весь период достигло 11 023 человек.

При этом регионе, согласно данным министерства, продолжают болеть более 3 160 человек. В том числе за последние сутки зарегистрировано еще 91 случай Covid-19 — общее число инфицирований за пандемию составило 14 183.

За сутки 31 человек госпитализирован, 60 получают лечение на дому.

Среди новых заболевших двое детей, 28 человек — старше 60 лет.

53 случая произошли в Казани, 9 – в Аксубаевском районе, 8 – в Набережных Челнах, 5 – в Нижнекамском, 4 – в Высокогорском, еще в 10 районах – по 1-2 случая.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"